Le strane ricerche google fatte in Israele prima dei due omicidi che hanno sconvolto l’America

Il 26 novembre 2025, intorno alle 14:15, due membri della West Virginia National Guard in servizio vicino alla Casa Bianca, nell’area della stazione metro Farragut West, sono stati colpiti da diversi colpi di arma da fuoco in un attacco improvviso e definito “mirato” dalle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe aperto il fuoco senza alcun segnale di avvertimento, sparando circa 10-15 colpi con una pistola.357 Magnum prima di essere fermato. Le due guardie sono state immediatamente soccorse, ma una di loro, la ventenne Sarah Beckstrom, è deceduta poco dopo in ospedale. L’altro militare, Andrew Wolfe, 24 anni, è stato ricoverato in condizioni critiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

