Mohamed l'imam di Torino, ritenuto dalle autorità un pericolo per la sicurezza nazionale, ha tra difensori d'eccezione. Oltre alle sigle extraparlamentari, spuntano la relatrice speciale Onu Francesca Albanese, la deputata dem Laura Boldrini e la pentastellata Stefania Ascari. Le ultime due hanno deciso di presentare, in modo disgiunto, due interrogazioni parlamentari al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, “colpevole” secondo loro di aver chiesto l'espulsione di un egiziano che aveva inneggiato al 7 ottobre e che appartiene alla Fratellanza Musulmana. E arriva peraltro un'ennesima decisione che conferma la pericolosità di Shahin della moschea di via Saluzzo, per cui si sta mobilitando la sinistra italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le signore dell'Imam. Boldrini, Ascari e Albanese difendono Shanin. Ma i giudici svelano i legami con “l'Islam violento”