È tutto pronto per la decima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 27 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 30 novembre, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la decima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler - Le classifiche delle gare di ballo e di canto. Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025