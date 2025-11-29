Anche quest’anno è arrivato il momento di tirare le somme sulle nostre abitudini digitali, e purtroppo le notizie non sono incoraggianti. Secondo l’ultima ricerca di NordPass, che ha analizzato i dati tra settembre 2024 e settembre 2025, gli italiani continuano a proteggere i propri account con password incredibilmente deboli. Sul podio nazionale troviamo le solite sospette: “admin” è stata usata oltre 340mila volte, seguita dalla classica “password” (quasi 110mila utilizzi) e dalla sequenza numerica “123456” con circa 96mila scelte. Insomma, niente di nuovo sotto il sole digitale. Ma è dalla settima posizione in poi che la classifica si fa interessante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le password più amate del 2025? Napoli1926 e 123Stella