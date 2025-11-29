Le parole di Tomori prima di Milan-Lazio | Con Allegri cambiamento psicologico

Pianetamilan.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Le parole di Tomori prima di Milan-Lazio: "Con Allegri cambiamento psicologico"

parole tomori prima milanMilan, Tomori: "Testa bassa e pedalare, abbiamo attaccanti che fanno la differenza" - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: "Testa bassa e pedalare, il derby. Lo riporta tuttomercatoweb.com

parole tomori prima milanMilan, Tomori punta sul gruppo: le parole a Dazn - Il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del fischio d'inizio di Milan - Riporta lalaziosiamonoi.it

parole tomori prima milanTomori pre Milan-Lazio: “Abbiamo il gusto di difendere come squadra” - Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfono di Sky e Dazn nel pre partita di Milan- Lo riporta msn.com

