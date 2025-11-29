Le infondate rivelazioni scioccanti di Sherri Tenpenny sul siero fetale bovino nei vaccini
Diverse condivisioni Facebook riportano una clip che rilancia le affermazioni della dottoressa Sherri Tenpenny, secondo la quale «il siero fetale bovino è semplicemente disgustoso, ed è presente in quasi tutti i vaccini virali». Come vedremo si tratta di un personaggio noto agli ambienti No vax per aver diffuso diverse bufale sui vaccini. Per chi ha fretta:. Le congetture della dottoressa Tenpenny sulla presenza di siero fetale bovino nei vaccini sono prive di fondamento.. Le linee cellulari usate nello sviluppo di alcuni vaccini non restano presenti nelle dosi finali: vengono rimosse durante la produzione. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Le infondate «rivelazioni scioccanti» di Sherri Tenpenny sul «siero fetale bovino» nei vaccini - Anche se non è chiaro perché dovremmo temerlo, non si usa il siero fetale bovino come ingrediente dei vaccini. Secondo open.online