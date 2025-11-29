Le Iene Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri condannate a 100mila euro per diffamazione cosa è successo?

Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri, giornaliste del programma Le Iene, sono state condannate in primo grado per diffamazione nel caso Carlo Gilardi, l'anziano benefattore di Airuno morto nel 2023 a 93 anni. Il giudice Gianluca Piantadosi, il 28 novembre a Lecco, ha inflitto a ciascuna una multa di 2 mila euro, più un risarcimento di 100 mila euro da corrispondere insieme a Rti Mediaset a favore dell'avvocata Elena Barra, amministratrice di sostegno dell'anziano Il caso di Carlo Gilardi. Carlo Gilardi, docente e filantropo con ingenti disponibilità economiche, è stato al centro di 14 servizi trasmessi da Le Iene tra novembre 2020 e febbraio 2021.

