Le iene condannate per diffamazione | 100mila euro di risarcimento nel caso giraldi

richiesta di condanna per diffamazione nei confronti de Le Iene. Le trasmissioni del programma Mediaset Le Iene sono tornate sotto i riflettori per una controversia legale riguardante le inviate Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri. Dopo alcuni servizi realizzati sul caso Giraldi, le due giornaliste sono state condannate in primo grado a pagare un risarcimento di 100.000 euro e una multa di 2.000 euro, per diffamazione. La sentenza si basa su una serie di servizi trasmessi tra novembre 2020 e febbraio 2021, che coinvolgevano la storia di Carlo Giraldi, morto nel 2023 all’età di 93 anni. contesto e dettagli della vicenda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Le iene condannate per diffamazione: 100mila euro di risarcimento nel caso giraldi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le inviate de Le Iene Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri sono state condannate per diffamazione nei confronti dell’avvocata Elena Barra, amministratrice di sostegno di Carlo Gilardi. Il tribunale ha ritenuto che alcuni servizi del 2020-2021 raccontassero in mo - facebook.com Vai su Facebook

Le Iene Carlotta Bizzarri e Nina Palmieri condannate per diffamazione: la sentenza sul caso Gilardi messo in Rsa «contro il suo volere» Vai su X

Le Iene condannate nel caso del ricchissimo professore di Airuno: dovranno risarcire con 100mila euro l’amministratore di sostegno - Le due inviate Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri erano state querelate per diffamazione dall’avvocata di Carlo Gilardi, scomparso a 92 anni. Segnala msn.com

Caso Gilardi, Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri de Le Iene condannate per diffamazione: ecco cosa è successo - Le giornaliste de Le Iene Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri sono state condannate per diffamazione aggravata nei confronti dell'avvocato Elena Barra, amministratrice di sostegno ... Secondo msn.com

Caso Carlo Gilardi: condannate per diffamazione le giornaliste de Le Iene, Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri - Le due croniste si erano occupate del delicato caso di Carlo Gilardi, professore in pensione e benefattore di Airuno, o trasferito nel 2020 presso la residenza sanitaria assistenziale Airoldi e Muzzi ... Riporta news.fidelityhouse.eu