Le Iene condannate per Carlo Gilardi | 100mila euro di risarcimento all’avvocata diffamata

Si è concluso con una condanna il processo che vedeva imputate le giornaliste delle Iene Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri per diffamazione aggravata nei confronti dell’avvocato Elena Barra. Il giudice Gianluca Piantadosi del tribunale di Lecco ha stabilito nella mattinata di venerdì 28 novembre una multa di 2mila euro per ciascuna giornalista e un risarcimento complessivo di 100mila euro in favore della professionista lecchese, che aveva svolto il ruolo di amministratrice di sostegno del professor Carlo Gilardi. La sentenza chiude, almeno in primo grado, una vicenda giudiziaria che ha tenuto banco per oltre cinque anni e che ha visto al centro la storia dell’anziano docente e benefattore di Airuno, deceduto nell’ottobre 2023 all’età di 92 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le Iene condannate per Carlo Gilardi: 100mila euro di risarcimento all’avvocata diffamata

