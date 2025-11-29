Le Iene condannate nel caso del ricchissimo professore di Airuno | dovranno risarcire con 100mila euro l’amministratore di sostegno

Airuno (Lecco), 29 novembre 2025 – Le Iene sono state condannate per diffamazione dell'amministratore di sostegno del professor Carlo Gilardi. Devono pagare un risarcimento di 100mila euro, più 2mila euro di multa e 11mila di spese legali. Il giudice del tribunale di Lecco ha condannato le due inviate de “Le Iene” Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri per diffamazione aggravata nei confronti dell’avvocata Elena Barra, amministratrice di sostegno di Carlo Gilard i, morto nell'ottobre del 2023 all'età di 92 anni, tre anni dopo essere stato allontanato dalla sua abitazione di Airuno ed essere ricoverato in una casa di riposo a Lecco contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Iene condannate nel caso del ricchissimo professore di Airuno: dovranno risarcire con 100mila euro l’amministratore di sostegno

