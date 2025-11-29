Le Iene Carlotta Bizzarri e Nina Palmieri condannate per diffamazione | la sentenza sul caso Gilardi messo in Rsa contro il suo volere

Le giornaliste del programma Le Iene Carlotta Bizzarri e Nina Palmieri sono state condannate per diffamazione in relazione al caso Gilardi. Avevano accusato l’avvocata Elena Barra, amministratrice di sostegno di Carlo Gilardi, di averlo fatto trasferire in una Rsa contro la sua volontà e senza la possibilità di tornare a casa. Docente e benefattore di Airuno, Gilardi è morto nel 2023 a 93 anni. Le Iene condannate. Secondo l’accusa della procura di Lecco quella di Bizzarri e Palmieri è stata una campagna diffamatoria andata avanti con più servizi. Ora la sentenza di condanna in primo grado per le due giornaliste del programma di Italia 1. 🔗 Leggi su Open.online

