Le Havre-Lille domenica 30 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Quattordicesimo turno di Ligue1 che vede un rinato Lille di Genesio ospite del Le Havre di Digard. Per il Ciel et Marine classifica al momento buona, a debita distanza dal terzultimo posto con i punti fatti negli scontri diretti e un ruolino interno che li vede sconfitti solo una volta in 6 sfide. Travolgente vittoria dei Dogues contro la Dinamo Zagabria che dopo la vittoria contro il Paris . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
Dopo le sconfitte contro Paok Salonicco in casa e Strasburgo in trasferta, stasera in UEFA Europa League il Lille torna alla vittoria con un sonoro 4-0 alla Dinamo Zagabria. - facebook.com Vai su Facebook
Le Havre-Lille, dove guardare lo streaming gratis: diretta tv live e formazioni - Serve soltanto creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare lo ... Si legge su msn.com
Le partite di oggi: il programma di domenica 30 marzo - Oggi, domenica 30 marzo, si disputano numerose partite nei principali campionati europei. Lo riporta tuttomercatoweb.com