Le Havre-Lille domenica 30 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati
Quattordicesimo turno di Ligue1 che vede un rinato Lille di Genesio ospite del Le Havre di Digard. Per il Ciel et Marine classifica al momento buona, a debita distanza dal terzultimo posto con i punti fatti negli scontri diretti e un ruolino interno che li vede sconfitti solo una volta in 6 sfide. Travolgente vittoria dei Dogues contro la Dinamo Zagabria che dopo la vittoria contro il Paris . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Dopo le sconfitte contro Paok Salonicco in casa e Strasburgo in trasferta, stasera in UEFA Europa League il Lille torna alla vittoria con un sonoro 4-0 alla Dinamo Zagabria. - facebook.com Vai su Facebook
Le Havre-Lille, dove guardare lo streaming gratis: diretta tv live e formazioni - Serve soltanto creare un account tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare lo ... Segnala msn.com