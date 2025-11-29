Le fortificazioni ucraine sono la migliore assicurazione contro qualsiasi pace ingiusta

Non sappiamo come finiranno i negoziati di pace tra Russia e Ucraina, né quali concessioni potrebbero essere imposte a Kyjiv. Ma il governo ucraino si sta preparando allo scenario peggiore: una pace formale che non fermi davvero la guerra e lasci alla Russia la possibilità di riprendere l’offensiva. L’Ucraina ha costruito negli ultimi anni un sistema di fortificazioni così ampio da rendere molto difficile per l’esercito russo riprendere un’avanzata in profondità nel paese. Fossati anticarro, barriere in cemento, trincee a zig zag, bunker interrati e sensori distribuiti lungo il fronte creano un ambiente operativo che costringe i russi a muoversi lentamente, esponendosi costantemente a tiri di artiglieria e droni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le fortificazioni ucraine sono la migliore assicurazione contro qualsiasi pace ingiusta

