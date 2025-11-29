Le donne nella ricostruzione | gli studenti a confronto con la storia di Arezzo

Arezzo, 29 novembre 2025 – Una mattinata per ricordare e valorizzare il contributo delle donne nella ricostruzione del Paese dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale. L’occasione sarà fornita dalla terza Giornata in Ricordo dei Bombardamenti sulla Città di Arezzo promossa dalla sezione provinciale dell’ ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra che martedì 2 dicembre, dalle 9.30, troverà il proprio cuore in un convegno per gli alunni delle scuole superiori ospitato nel Salone delle Cerimonie della Prefettura. L’incontro, dal titolo “Le donne nella ricostruzione: il volto civile del Dopoguerra”, è motivato dall’obiettivo di tenere viva tra le giovani generazioni la memoria dei fatti del ‘900 e di stimolare un impegno attivo per diventare costruttori di pace, andando a proporre un approfondimento sul contributo femminile alla ripartenza morale, sociale, materiale e civile dopo i drammi del conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

