Le donne nella ricostruzione | gli studenti a confronto con la storia di Arezzo
Arezzo, 29 novembre 2025 – Una mattinata per ricordare e valorizzare il contributo delle donne nella ricostruzione del Paese dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale. L’occasione sarà fornita dalla terza Giornata in Ricordo dei Bombardamenti sulla Città di Arezzo promossa dalla sezione provinciale dell’ ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra che martedì 2 dicembre, dalle 9.30, troverà il proprio cuore in un convegno per gli alunni delle scuole superiori ospitato nel Salone delle Cerimonie della Prefettura. L’incontro, dal titolo “Le donne nella ricostruzione: il volto civile del Dopoguerra”, è motivato dall’obiettivo di tenere viva tra le giovani generazioni la memoria dei fatti del ‘900 e di stimolare un impegno attivo per diventare costruttori di pace, andando a proporre un approfondimento sul contributo femminile alla ripartenza morale, sociale, materiale e civile dopo i drammi del conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Arrestate due donne per aver circuito un’ anziana La vittima 85enne, secondo la ricostruzione investigativa, veniva sostanzialmente isolata nella propria casa dalla 65enne che l’aveva invitata a non avere alcun contatto, anche solo telefonico, con parenti o pe - facebook.com Vai su Facebook
#Giornatainternazionale per l'eliminazione della #violenzacontroledonne - #OXFAM: “COSA FA LA GUERRA ALLE DONNE PALESTINESI”. Un nuovo report denuncia come la maggior parte delle oltre 70 mila vittime del conflitto a #Gaza siano bambini e donn Vai su X
“Le donne nella ricostruzione”: gli studenti a confronto con la storia di Arezzo - Arezzo, 29 novembre 2025 – Una mattinata per ricordare e valorizzare il contributo delle donne nella ricostruzione del Paese dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale. Scrive lanazione.it
Studenti a Sant'Eusanio, confronto su ricostruzione - Circa 70 studenti di università italiane ed europee hanno partecipato a una visita di studio a Casentino, frazione di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), per approfondire tecniche di restauro e messa ... Lo riporta ansa.it
Dante, donne, Risorgimento. Quanti spunti emersi dal confronto - Sono molti gli stimoli scaturiti dai due giorni dedicati ai ‘tavoli’, dove si raccoglievano proposte da inserire nel dossier per la candidatura a capitale della cultura ... Riporta ilrestodelcarlino.it