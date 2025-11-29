Lazio le parole di Fabiani nel pre partita col Milan | Cessioni? Non i nostri pezzi migliori

Pianetamilan.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Fabiani, dirigente biancoceleste, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lazio le parole di fabiani nel pre partita col milan cessioni non i nostri pezzi migliori

© Pianetamilan.it - Lazio, le parole di Fabiani nel pre partita col Milan: “Cessioni? Non i nostri pezzi migliori”

Contenuti che potrebbero interessarti

lazio parole fabiani preMilan-Lazio, Fabiani nel pre: “Abbiamo incontrato Sarri per fare un punto. Sul Flaminio..." - Abbiamo fatto il punto della situazione, un programma sviluppare, che significa far crescere ancora di più questa squadra. Secondo laziopress.it

lazio parole fabiani preMilan-Lazio, Fabiani: “Mercato sì, ma senza svendere i pezzi pregiati. Su Insigne… - Le dichiarazioni del dirigente biancoceleste, intervenuto prima del fischio di inizio del match direttamente dal campo dello stadio San Siro ... Segnala cittaceleste.it

Milan-Lazio, Fabiani: “La volontà è quella di non cedere i pezzi migliori” - Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, intervenuto prima del fischio di inizio del match direttamente dal campo dello stadio San Siro ... Come scrive cittaceleste.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Parole Fabiani Pre