Lazio | Castellanos e Gila rientrano in gruppo Dele-Bashiru di nuovo in lista

Roma 27 novembre 2025 - Si lavora a Formello e arrivano buone notizie da campo e infermeria. Nella giornata di sabato la Lazio volerà a San Siro dove di fronte avrà la chance di continuare la sua rincorsa all'Europa giocando una gara importantissima in casa del Milan di Max Allegri. Maurizio Sarri non ha ancora la rosa al completo, al contrario la lista infortunati resta ricca, ma si assottiglia di un paio di membri tra i più importanti della rosa biancoceleste. Nella giornata di oggi infatti il Taty Castellanos e Mario Gila hanno lavorato insieme al gruppo dando rassicurazioni importanti circa il loro utilizzo a San Siro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio: Castellanos e Gila rientrano in gruppo, Dele-Bashiru di nuovo in lista

