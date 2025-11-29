Lavori urgenti alla rocca di Monte Romano e alla chiesa di Sant' Amanzio a Vitorchiano 2 milioni di euro

Due milioni di euro per lavori urgenti di sicurezza e valorizzazione del patrimonio storico della Tuscia. Sono investimenti della Regione Lazio, che prevedono 1,5 milioni di euro per il castello di rocca Respampani a Monte Romano e 500mila euro per la chiesa di Sant'Amanzio a Vitorchiano.Castello. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

