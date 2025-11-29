Lavori manifestazioni e modifiche alla viabilità nei prossimi giorni

Ilpiacenza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire lavori di allacciamento di un immobile alla rete idrica e fognaria, dalle ore 7 di lunedì 1° dicembre alle 20 di venerdì 12, in via Bolzoni potranno transitare unicamente residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso.Nel tratto tra piazzale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Manifestazioni a Roma sabato 8 novembre: metro B/B1 chiusa, modifiche a strade e bus per eventi - Sabato 8 novembre a Roma si prennuncia complesso dal punto di vista degli spostamenti in città sia per chi si muove con l'auto ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Manifestazioni Modifiche Viabilit224