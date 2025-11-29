Lavori manifestazioni e modifiche alla viabilità nei prossimi giorni
Per consentire lavori di allacciamento di un immobile alla rete idrica e fognaria, dalle ore 7 di lunedì 1° dicembre alle 20 di venerdì 12, in via Bolzoni potranno transitare unicamente residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso.Nel tratto tra piazzale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
TERMINE EVENTO: A10 - SAVONA - VENTIMIGLIA Lavori in corso in direzione Italia tra Imperia Ovest e Imperia Est dal km 112+200 al km 111+885 (Inizio evento ore 00:07 del 24-11-2025) #TrattaA10 #SavonaVentimiglia - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni a Roma sabato 8 novembre: metro B/B1 chiusa, modifiche a strade e bus per eventi - Sabato 8 novembre a Roma si prennuncia complesso dal punto di vista degli spostamenti in città sia per chi si muove con l'auto ... Come scrive fanpage.it