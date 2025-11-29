Lavoratori e imprese verso un nuovo modello di partecipazione

Lecceprima.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parterre istituzionale di primo piano ha animato il convegno “Diritti al cuore dell’impresa”, ospitato venerdì 28 novembre nel Chiostro dei Domenicani di Lecce. Un importante momento di confronto dedicato al tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, alla luce delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lavoratori imprese verso nuovoLavoratori e imprese, verso un nuovo modello di partecipazione - Esperti e istituzioni a confronto sulle novità legislative e sui modelli partecipativi innovatovi per le aziende italiane ... Riporta lecceprima.it

lavoratori imprese verso nuovoTrasparenza e parità retributiva: nuovi obblighi in arrivo per le aziende - Le aziende dovranno seguire un percorso costante verso la parità rispettando i nuovi obblighi che arrivano dalla direttiva 2023/9 ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Coldiretti: bene via libera Senato a nuovo decreto flussi - (askanews) – “Il nuovo decreto flussi è un passo avanti importante per rendere più fluida la procedura degli ingressi, soprattutto stagionali, unendo gli interessi delle imprese agricole ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Imprese Verso Nuovo