Lavoratori domestici in pagamento gli arretrati per chi ha sottoscritto il contratto Confasi-Fmpi

“Il Cnel, a seguito del deposito del rinnovo del Contratto dei lavoratori domestici, ha dato il via libera al pagamento degli arretrati sugli stipendi”. Lo afferma il presidente della Confasi Sicilia Davide Lercara, il quale precisa che “i beneficiari sono i lavoratori che utilizzano il Cnnl. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

