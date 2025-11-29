Lavora come attrice a Buenos Aires Riccione rende omaggio alla riccionese Marika Semprini
La città di Riccione rende omaggio al traguardo artistico di Marika Semprini, attrice originaria della Perla Verde, protagonista del cortometraggio “TestaRossa” diretto da Ignacio Sesma, ufficialmente in concorso al prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata in Argentina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
