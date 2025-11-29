Lavenia | La lista degli stupri è un atto intimidatorio serve una presa di posizione adulta e ferma
Lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo (Di.Te.), ha commentato all’agenzia di stampa Adnkronos la comparsa di una "lista degli stupri" in un liceo a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
