Lautaro quest’anno fatica nei big-match A Madrid cambio non gradito Tra Chivu e Inzaghi…

Inter News 24 Lautaro sta vivendo un momento difficile, e la sostituzione contro l’Atletico Madrid ha scatenato una nuova frustrazione: cos’è successo. Nel post-partita della sfida contro l’Atletico Madrid, Lautaro Martínez non ha nascosto la sua frustrazione per la sostituzione. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il cambiamento non è stato gradito dal capitano nerazzurro, che ha scosso la testa visibilmente contrariato prima di salutare normalmente Cristian Chivu. Nonostante il suo disappunto, non ci sono stati strappi, ma il giocatore ha manifestato chiaramente il suo malumore. Questo episodio segue una serie di prestazioni poco brillanti nei big-match della stagione, come il derby con il Milan, dove Lautaro è stato sostituito per un rendimento al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro quest’anno fatica nei big-match. «A Madrid cambio non gradito. Tra Chivu e Inzaghi…»

