Lautaro furioso a Madrid ma il caso rientra | Chivu pronto a rilanciare il capitano contro il Pisa

Inter News 24 Lautaro, attaccante dell’Inter, deluso dal cambio durante la sconfitta contro l’Atletico, cerca il riscatto in campionato, ma non è detto che sia titolare. Lautaro Martínez non ha preso bene la sua sostituzione nel match di Champions League contro l’ Atletico Madrid, una decisione che ha scatenato la rabbia del capitano nerazzurro. Repubblica ha riportato l’accaduto, spiegando che Lautaro si è mostrato visibilmente contrariato, ma che la situazione è rientrata subito dopo il fischio finale. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Marcus Thuram sarà probabilmente titolare a Pisa, pronto a guidare l’attacco dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro furioso a Madrid, ma il caso rientra: Chivu pronto a rilanciare il capitano contro il Pisa

Leggi anche questi approfondimenti

GdS - #Lautaro furioso per i cambi? Non si esageri con sospetti e insinuazioni Vai su X

GDS - Negli ultimi sette incontri l’attacco dell’Inter ha rallentato proprio nel momento decisivo: dopo la trappola tattica di Conte a Napoli, la squadra ha ritrovato il gol soltanto contro la Lazio, con le reti di Lautaro e Bonny. I problemi, prima solo accennati, sono - facebook.com Vai su Facebook

Repubblica: “Lautaro furioso a Madrid, ma caso rientrato! Non ha gradito il cambio e…” - Lautaro Martinez non ha gradito il cambio di Madrid: Repubblica è tornata così sulla rabbia del capitano nerazzurro ... Lo riporta msn.com

Inter, scoppia il caso Lautaro: il gesto a Chivu è evidente. Di Canio se la prende con Barella: “Bastava ci fosse Brontolo” - Di Canio se la prende con Barella: “Bastava ci fosse Brontolo” ... Riporta sport.virgilio.it

Lautaro quest’anno fatica nei big-match. “A Madrid cambio non gradito. Tra Chivu e Inzaghi…” - "Lo hanno visto tutti: contro l’Atletico Madrid, Lautaro non ha gradito il cambio", spiega il Corriere dello Sport ... Lo riporta msn.com