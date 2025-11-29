L’attore Tony Germano muore a 55 anni | caduto durante la ristrutturazione di casa

L'attore e doppiatore Tony Germano è morto a causa di una caduta avuta in casa durante la ristrutturazione: aveva solo 55 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’attore Tony Germano muore a 55 anni: caduto durante la ristrutturazione di casa

