È un percorso iniziato quattro anni fa quello dell'associazione La Sardegna verso l'Unesco. Un lavoro sviluppato, con il coinvolgimento della società civile sarda e delle istituzioni, per portare la civiltà nuragica al riconoscimento come patrimonio dell'umanità. Una missione che punta non solo alla valorizzazione culturale, ma anche allo sviluppo economico dei territori, e che è al centro della settimana nuragica che si è appena conclusa a Cagliari. Un appuntamento in cui si è parlato anche dell'avvio del percorso verso il primo Atlante della Sardegna nuragica. Una mappatura di tutti i nuraghi sardi che unirà nuove tecnologie, ricerca scientifica e partecipazione civica per individuare e tutelare i monumenti più antichi dell'Isola.

© Ilgiornale.it - "L'Atlante dei nuraghi? Un passo fondamentale per conoscere la nostra storia"