Latitante da 18 anni preso il nonno della droga a Roma

AGI - Era ricercato dal 2006, ma è riuscito sempre a evitare di finire in carcere, per continuare a esercitare la 'professione' che gli ha regalato anche una certa notorietà. Negli ambienti è conosciuto come "il nonno della droga ". Franco Pompili ha 64 anni e i prossimi 14 dovrà trascorrerli nel carcere di Rebibbia. Deve infatti scontare una condanna definitiva per traffico internazionale di stupefacenti. Accusa che nel 2004 gli costò già un arresto in Perù. È stato rintracciato al Tufello, periferia est romana, dove si nascondeva, dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara. È considerato da sempre un personaggio di spicco nei traffici tra il Sud America e il litorale romano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Latitante da 18 anni, preso il nonno della droga a Roma

