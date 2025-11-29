Latina auto in fiamme all’alba in via Islanda

Latina, 29 novembre 2025 – Alle 4:30 di questa notte un’auto parcheggiata in via Islanda, a Latina, ha preso fuoco per cause ancora da accertare. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti svegliati dal bagliore e dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando che le fiamme si propagassero ad altre vetture o alle facciate dei palazzi circostanti. La polizia di Stato ha effettuato rilievi tecnici, documentando i resti dell’auto distrutta e verificando eventuali elementi utili a ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it