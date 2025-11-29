Latina auto in fiamme all’alba in via Islanda
Latina, 29 novembre 2025 – Alle 4:30 di questa notte un’auto parcheggiata in via Islanda, a Latina, ha preso fuoco per cause ancora da accertare. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti svegliati dal bagliore e dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando che le fiamme si propagassero ad altre vetture o alle facciate dei palazzi circostanti. La polizia di Stato ha effettuato rilievi tecnici, documentando i resti dell’auto distrutta e verificando eventuali elementi utili a ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quest’anno facciamo qualcosa di nuovo: nasce il nostro primo Calendario dell’Avvento digitale Ogni giorno potrai aprire una casella dedicata al mondo delle auto a Latina e alla nostra provincia Un modo semplice e divertente per vivere insieme la magia - facebook.com Vai su Facebook
Latina, auto in fiamme all’alba in via Islanda - Latina, 29 novembre 2025 – Alle 4:30 di questa notte un’auto parcheggiata in via Islanda, a Latina, ha preso fuoco per cause ancora da accertare. ilfaroonline.it scrive
Latina, auto in fiamme all'alba in via Palestro: intervengono vigili del fuoco e polizia - Auto a fuoco all’alba di oggi in via Palestro, davanti piazza Quadrato, nel centro di Latina, dove una Mercedes GLC 300 è stata avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata a bordo strada. Come scrive ilmessaggero.it