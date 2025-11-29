L' asso della Meloni Non avere mai complessi d' inferiorità

Per gentile concessione dell'autore pubblichiamo ampi stralci della prefazione di Vittorio Feltri al libro «Giorgia, onorare le radici, pensare il domani» di Alessandro Iovino, pubblicato per i Saggi di Bonfirraro. Giorgia Meloni è un fenomeno che va oltre le simpatie e le antipatie personali. Io ho assistito a decenni di politica italiana, ho visto ascese e declini, ho assistito al teatro dell'assurdo che spesso è diventata la nostra vita pubblica. Ma raramente ho osservato una traiettoria così netta, così coerente nella sua determinazione, come quella che ha portato una ragazza dalla guida di Azione Giovani a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

