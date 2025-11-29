L' asso della Meloni Non avere mai complessi d' inferiorità

Per gentile concessione dell'autore pubblichiamo ampi stralci della prefazione di Vittorio Feltri al libro «Giorgia, onorare le radici, pensare il domani» di Alessandro Iovino, pubblicato per i Saggi di Bonfirraro. Giorgia Meloni è un fenomeno che va oltre le simpatie e le antipatie personali. Io ho assistito a decenni di politica italiana, ho visto ascese e declini, ho assistito al teatro dell'assurdo che spesso è diventata la nostra vita pubblica. Ma raramente ho osservato una traiettoria così netta, così coerente nella sua determinazione, come quella che ha portato una ragazza dalla guida di Azione Giovani a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'asso della Meloni. Non avere mai complessi d'inferiorità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arriva la mostra che Associazione Heart di Vimercate dedica dal 30 novembre 2025 al 25 gennaio 2026 a Gino Meloni. Da sempre nella storia dell’arte c’è un filo sottile, quasi invisibile, che lega l’artista al suo collezionista, l’uomo alla sua visione, il colore al - facebook.com Vai su Facebook

Migranti, l’asse Meloni-Ue passa per il Piano Mattei. E Piantedosi non le manda a dire: “Sui centri in Albania azione ostile di alcuni giudici” Vai su X

L'asso della Meloni. Non avere mai complessi d'inferiorità - La premier ha spezzato un vizio della destra: ha smesso di chiedere scusa per quello che era e ha rivendicato con orgoglio le proprie radici ... ilgiornale.it scrive

Schlein, Meloni si vergogni a non avere alzato salari italiani - Si vergognino di non avere alzato i salari degli italiani. Si legge su ansa.it

Imprese: Meloni, tempi complessi e imprevedibili, ma siamo grande potenza industriali - "Viviamo tempi complessi segnati dall'imprevidibilita', ma possiamo contare su una certezza: siamo una grande potenza industriale, che ha saputo dare il ... borsaitaliana.it scrive