L' assistente capo coordinatore-gentlemen va in pensione | i vertici di Questura e Prefettura abbracciano Antonino Amata

L'assistente capo coordinatore della polizia, Antonino Amata, dopo 37 anni di servizio, dal primo dicembre sarà in pensione. Stamani, in sala San Michele in Questura, il commiato, alla presenza dei vertici della Questura, del vice prefetto vicario Elisa Vaccaro, nonché dei vertici del Movimento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

