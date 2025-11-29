L’assalto alla Stampa e il corto circuito della sinistra antagonista

In un corto circuito senza eguali, la violenza rossa, nel giorno dello sciopero dei sindacati di sinistra e dello sciopero dei giornalisti “perché il nostro lavoro vale”, ha devastato la redazione de La Stampa. Ieri a Torino circa cento contestatori si sono staccati dal corteo e hanno raggiunto la sede dello storico quotidiano per prenderlo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

l8217assalto alla stampa e il corto circuito della sinistra antagonista

