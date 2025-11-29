Firenze, 29 novembre 2025 – Una ’manovra’ errata sul collo del padre mentre lo stava assistendo, in quanto invalido e di stazza importante. Poi la fuga in preda al panico e ai fantasmi del passato (è stato condannato per omicidio preterintenzionale della madre). È la versione fornita da Giampiero Burattini, il 57enne accusato di aver perpetuato continui maltrattamenti sul padre Sergio (85), tanto da provocarne la morte per asfissia, avvenuta a gennaio di quest’anno nell’abitazione di via Mario Augusto Martini, a Scandicci. Ieri, davanti al giudice Anna Liguori, si è tenuta l’udienza preliminare: per Burattini – difeso dagli avvocati Samuel Stampigli e Marina Grasso – è stato richiesto e incardinato il rito abbreviato, con rinvio al prossimo 29 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lasciò morire il padre. “Lo stavo solo aiutando”