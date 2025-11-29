Lasciano il rubinetto aperto e si allaga casa tornano e trovano i carabinieri | nascondevano 70 chili di droga

Milanotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rubinetto lasciato aperto, la casa che si allaga e l'acqua che inizia a scorrere anche fuori dalla porta, arrivando nelle parti comuni del condominio. Poi la segnalazione e l'intervento dei soccorsi. E in quella casa spuntano anche 70 chili di droga.La casa allagata e 70 chili di drogaI. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

"Rubinetto aperto, futuro chiuso", campagna per risparmio idrico - Se tutti i cittadini di Napoli chiudessero il rubinetto solo durante il lavaggio dei denti, si potrebbero risparmiare decine di milioni di litri d'acqua ogni anno: è quanto sostiene l'Ente Idrico ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lasciano Rubinetto Aperto Allaga