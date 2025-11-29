Lasciano il rubinetto aperto e si allaga casa tornano e trovano i carabinieri | nascondevano 70 chili di droga
Il rubinetto lasciato aperto, la casa che si allaga e l'acqua che inizia a scorrere anche fuori dalla porta, arrivando nelle parti comuni del condominio. Poi la segnalazione e l'intervento dei soccorsi. E in quella casa spuntano anche 70 chili di droga.La casa allagata e 70 chili di drogaI. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
