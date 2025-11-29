Laporta risponde a Perez | Le sue dichiarazioni rivelano un’ossessione
Inter News 24 Laporta, presidente del Barcellona, ha difeso il suo club dalle accuse di corruzione, attaccando il Real Madrid per le sue continue polemiche. Durante un’intervista ad Andorra, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha risposto duramente alle dichiarazioni rilasciate da Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che aveva criticato il club blaugrana riguardo al caso Negreira. Laporta ha definito le parole di Perez “fuori luogo”, sostenendo che rivelano un’ossessione del Real Madrid per il Barcellona. Laporta ha dichiarato: «Penso che le sue dichiarazioni siano fuori luogo; rivelano l’ossessione del Real Madrid per il Barcellona. 🔗 Leggi su Internews24.com
