Laporta | Gli arbitri di solito favoriscono il Real non il Barcellona

Durante l’assemblea generale del Real Madrid, Florentino Perez aveva accusato il Barcellona riportando alla luce il caso Negreira. Alle parole del numero 1 dei Blancos non si è fatta attendere la risposta di Joan Laporta, che ha accusato i “cugini” del Clasico di “Barcellonite” in una dichiarazione alla stampa. Laporta: «Il Real pare debba parlare del Barcellona per giustificare qualcosa». Cosa risponde alle dichiarazioni di Florentino Pérez sull’inchiesta Negreira? «Ora che sono ad Andorra, mi vengono in mente le dichiarazioni rilasciate all’Assemblea del Real Madrid, su cui non ho avuto modo di commentare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

