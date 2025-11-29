L' annuncio di Trump | Chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela

Donald Trump ha annunciato su Truth che lo spazio aereo venezuelano è “chiuso”. Un messaggio rivolto a "tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani". La dichiarazione arriva mentre, nei giorni precedenti, alcune compagnie aeree hanno ridotto o sospeso i voli che attraversano il cielo del Venezuela. Giovedì il presidente Usa, ha anche annunciato che Washington intende intervenire “molto presto” via terra contro presunti narcotrafficanti provenienti dal territorio venezuelano. Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente statunitense avrebbe avuto nei giorni scorsi una conversazione telefonica con Nicolás Maduro per affrontare la crescente tensione tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'annuncio di Trump: "Chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela"

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’annuncio di #Trump, ordinati nuovi bombardieri #B2Spirit: “invisibili e devastanti” - facebook.com Vai su Facebook

L’annuncio di #Trump, ordinati nuovi bombardieri #B2Spirit: “invisibili e devastanti” Vai su X

L'annuncio di Trump: "Chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela" - "A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela sarà interamente chiuso", le parole de ... Si legge su msn.com

Trump: Chiusura dello Spazio Aereo Venezuelano, Ipotesi Incontro con Maduro e Altre Controverse Decisioni Presidenziali - Sabato 29 novembre 2025 è stata una giornata ricca di annunci e decisioni significative per la presidenza degli Stati Uniti, con implicazioni ... Come scrive dailyexpress.it

Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato su Truth che lo spazio aereo sul Venezuela «è chiuso». Segnala tio.ch