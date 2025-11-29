Lando Norris | Risultato buono nella Sprint difficile superare a Lusail Le qualifiche saranno decisive

Non ha vinto, ma Lando Norris può essere soddisfatto al termine della Sprint Race di Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito qatariano, il pilota della McLaren ha concluso la gara del sabato alle spalle del compagno di squadra, Oscar Piastri, e del connazionale George Russell (Mercedes). Quarta posizione per l’olandese Max Verstappen (Red Bull), a precedere il team-mate, Yuki Tsunoda, e Kimi Antonelli con l’altra W15. Male le Ferrari: 13° Charles Leclerc e 17° Lewis Hamilton. Alla luce di questi risultati, l’iride si avvicina per Lando che, pensando al GP di domani, ha un margine di 22 lunghezze su Piastri e di 25 su Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando Norris: “Risultato buono nella Sprint, difficile superare a Lusail. Le qualifiche saranno decisive”

