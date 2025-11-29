Lando Norris | Ho avuto sottosterzo nell’ultimo tentativo sono fiducioso per domani
Uno-due McLaren nelle qualifiche del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, l’australiano Oscar Piastri ha conquistato la pole-position, precedendo il compagno di squadra, Lando Norris, e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’egemonia della scuderia di Woking si è confermata, su un tracciato che sembra essere fatto su misura delle caratteristiche delal vettura britannica. Lando non è stato perfetto nell’ultimo tentativo quando, nella percorrenza di curva-2, ha perso il controllo della propria monoposto e ha deciso di abortire il suo giro: “ Ho avuto un po’ di sottosterzo e sono stato costretto a rinunciare ai propositi di pole-position “, ha raccontato a caldo il leader del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it
