Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore | scoppia la maxi-rissa

Brutto episodio durante il match di Champions League africana che vede protagonista Trezeguet, colpito alla testa da un oggetto appuntino Scene incredibili quelle registrate nella serata di ieri a Rabat, in Marocco, durante la partita di CAF Champions League tra AS FAR e Al Ahly, terminata 1-1. Nel secondo match della fase a gironi – oltre ai due gol – ci sono però stati anche altri episodi caldi, anzi caldissimi. E che sta facendo balzare agli onori delle cronache la sfida di Champions africana, la competizione più importante del continente. Tifosi Al Ahly (Ansafoto) – calciomercato.it In campo è stato infatti lanciato dagli spalti verso l’attaccante dell’Al Ahly Mahmoud Trezeguet un oggetto appuntito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

