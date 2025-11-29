Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore | scoppia la maxi-rissa

Calciomercato.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto episodio durante il match di Champions League africana che vede protagonista Trezeguet, colpito alla testa da un oggetto appuntino Scene incredibili quelle registrate nella serata di ieri a Rabat, in Marocco, durante la partita di CAF Champions League tra AS FAR e Al Ahly, terminata 1-1. Nel secondo match della fase a gironi – oltre ai due gol – ci sono però stati anche altri episodi caldi, anzi caldissimi. E che sta facendo balzare agli onori delle cronache la sfida di Champions africana, la competizione più importante del continente. Tifosi Al Ahly (Ansafoto) – calciomercato.it In campo è stato infatti lanciato dagli spalti verso l’attaccante dell’Al Ahly Mahmoud Trezeguet un oggetto appuntito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore scoppia la maxi rissa

© Calciomercato.it - Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore: scoppia la maxi-rissa

News recenti che potrebbero piacerti

lanciano cazzuola spalti colpisconoLanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore: scoppia la maxi-rissa - Brutto episodio durante il match di Champions League africana che vede protagonista Trezeguet, colpito alla testa da un oggetto appuntino ... Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Lanciano Cazzuola Spalti Colpiscono