Lancia phon acceso nella vasca dove c' è la compagna | 71enne lascia i domiciliari

Casertanews.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la misura cautelare nei confronti di un 71enne di Aversa accusati del tentato omicidio della compagna, con un phon che sarebbe stato lanciato nella vasca da bagno dove si trovava la donna.Lo ha deciso il giudice Antonio Riccio che ha accolto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

