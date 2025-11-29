L’ammissione di Andrea Orlando | Il Pd non ha aiutato i poveri quando era al governo

Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia ed ex deputato che oggi fa il consigliere regionale in Liguria dopo avere perso la sfida con Marco Bucci, fa autocritica e da Montepulciano ricorda al Partito Democratico i suoi limiti e la scarsa attenzione verso i ceti più deboli. Le parole di Orlando. “Quando si riposiziona il partito su temi importanti si alza l’asticella. Io sono orgoglioso delle riforme che abbiamo fatto. Ma c’è una cosa che dobbiamo rimproverarci: che non abbiamo fatto riforme che aiutassero i pover i. E se non sai fare questo le diseguaglianze si mangiano anche i diritti umani”, ha detto l’ex ministro a Montepulciano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ammissione di Andrea Orlando: “Il Pd non ha aiutato i poveri quando era al governo”

