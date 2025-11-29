L’ammissione di Andrea Orlando | Il Pd non ha aiutato i poveri quando era al governo

Secoloditalia.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia ed ex deputato che oggi fa il consigliere regionale in Liguria dopo avere perso la sfida con Marco Bucci, fa autocritica e da Montepulciano ricorda al Partito Democratico i suoi limiti e la scarsa attenzione verso i ceti più deboli. Le parole di Orlando. “Quando si riposiziona il partito su temi importanti si alza l’asticella. Io sono orgoglioso delle riforme che abbiamo fatto. Ma c’è una cosa che dobbiamo rimproverarci: che non abbiamo fatto riforme che aiutassero i pover i. E se non sai fare questo le diseguaglianze si mangiano anche i diritti umani”, ha detto l’ex ministro a Montepulciano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

l8217ammissione di andrea orlando il pd non ha aiutato i poveri quando era al governo

© Secoloditalia.it - L’ammissione di Andrea Orlando: “Il Pd non ha aiutato i poveri quando era al governo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217ammissione andrea orlando pdPd: Orlando, 'né consigli né condizionamenti a Schlein ma grazie per lavoro segretaria' - "Il Pd ha riposizionato il suo orizzonte e voglio ringraziare la segretaria Elly Schlein per averlo fatto". lanuovasardegna.it scrive

l8217ammissione andrea orlando pdPd: Orlando, 'partito conti di più, assemblea e programma da far crescere nei territori' - Abbiamo una leadership che è un asset importante, abbiamo una coalizione che abbiamo costruito e a ... Da lanuovasardegna.it

l8217ammissione andrea orlando pdPd: Orlando, 'proposte riformisti a Prato? Assolutamente condivisibili' - La riunione dei riformisti Pd a Prato è un controcanto rispetto a quella in corso a Montepulciano? Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ammissione Andrea Orlando Pd