Lamine Yamal pareggia dopo che il club catalano è rimasto in svantaggio al primo minuto

2025-11-29 17:36:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lamine Yamal ha segnato il suo primo gol al Camp Nou quando il Barcellona ha pareggiato dopo essere stato stordito da un gol di Pablo Ibanez nel primo minuto. Il club catalano sperava di riprendersi dopo la sconfitta per 3-0 per mano del Chelsea in Champions League martedì. Ma per gli uomini di Hansi Flick l’inizio non avrebbe potuto essere più disastroso, subendo un gol nel primo minuto quando Ibanez ha colpito da distanza ravvicinata per gli ospiti su calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

