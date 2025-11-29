L'amichettismo dei Fratelli d'Italia | ecco lo scivolo d'oro per l'uomo di Ciocchetti nella Asp Asilo di Savoia

L'inchiesta "Amichetti d'Italia" di Fanpage.it ha raccontato il sistema di appalti e consulenze, destinate dall'Istituto San Michele a persone vicine alla corrente politica del deputato di Fratelli d'Italia Luciano Ciocchetti e dell'assessore del Lazio Massimiliano Maselli. Quello del San Michele è il caso più eclatante, ma non è l'unico. Uno dei più stretti collaboratori di Ciocchetti è passato in 24 ore dalla segreteria di Maselli alla dirigenza dell'Asilo di Savoia, un'altra delle Asp laziali sotto il controllo dall'assessore della giunta Rocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it