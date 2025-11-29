Lamezia 57enne muore tra le braccia del figlio | ambulanza dopo 30 minuti e senza medico | ‘118 al collasso’

Il figlio 15enne ha tentato di salvarlo seguendo le istruzioni del 118. Un malore improvviso, una chiamata al 118 e un’attesa che si è trasformata in tragedia. A Lamezia Terme un uomo di 57 anni è morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre aspettavano l’arrivo dell’ambulanza, giunta solo dopo mezz’ora e priva di un medico a bordo. La vicenda, avvenuta pochi giorni fa, è stata denunciata dal dottor Saverio Ferrari, delegato provinciale SMI dell’Asp di Catanzaro, da anni voce critica sui malfunzionamenti del servizio di emergenza-urgenza calabrese. ‘Abitava a un chilometro dall’ospedale’. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lamezia, 57enne muore tra le braccia del figlio: ambulanza dopo 30 minuti e senza medico: ‘118 al collasso’

