L' alluvione devastò la provinciale tra Civitella e Mercato Saraceno | cantiere da oltre 3 milioni di euro lavori al via

Lunedì 1° dicembre partirà il cantiere relativo ai lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della provinciale 68 “Voltre”, strada provinciale che attraversa i Comuni di Civitella di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l’alluvione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

