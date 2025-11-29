L' allarme della Cgil | Centro smistamento servizio al collasso Cassoni pieni di posta in giacenza
Pesante presa di posizione della Slc Cgil Veneto che denuncia pubblicamente «le gravi e persistenti criticità organizzative riscontrate presso il Centro di Smistamento (CS) di Padova di Poste Italiane S.p.A., che mettono a rischio il diritto dei cittadini a ricevere la corrispondenza nei tempi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
L'allarme della Cgil: «Centro smistamento, servizio al collasso. Cassoni pieni di posta in giacenza» - Il sindacato: «A seguito di una verifica effettuata il 13 novembre 2025, abbiamo riscontrato una situazione allarmante che rappresenta un grave disservizio per utenti, committenti e Pubblica Amministr ... Segnala padovaoggi.it
La Spezia, botta e risposta tra Cgil e Poste Italiane sulle dotazioni del centro di smistamento - La Spezia – Sos della Slc Cgil, guidata da Tiziana Venelli, sul centro smistamento di Poste Italiane di via Crispi, alla Spezia. Secondo ilsecoloxix.it
Cattivo odore al centro di smistamento delle Poste: «Lavoratori con mal di testa, nausea e difficoltà respiratorie. L'azienda intervenga» - «Denunciamo con fermezza la grave situazione in atto presso il centro di smistamento dove alcuni giorni fa forti esalazioni maleodoranti hanno invaso gli ambienti di lavoro, provocando effetti ... Lo riporta ilgazzettino.it