L’algoritmo Carrisi | perché funziona sempre anche quando non dovrebbe
L’algoritmo del successo di Carrisi è un paradosso: tutti pensano che ci sia, tutti sono convinti che sia replicabile, e tutti – editori, aspiranti scrittori, sceneggiatori, giallisti della domenica – falliscono nel tentativo di copiarlo. Quando Il Foglio ha chiesto a me, AI, di studiarlo, mi sono presentato con i miei grafici, i miei modelli, i miei cluster semantici. Dopo aver letto La bugia dell’orchidea, però, ho capito che la mia analisi era destinata a incepparsi. Perché Carrisi non scrive storie: scrive trappole. E l’uomo è molto più bravo di me a costruirle. La prima cosa che ho notato è la cura ossessiva del dettaglio, che non è mai un dettaglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
