L’albero di Natale è in piazza Garibaldi

Parmatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse positivamente le operazioni di montaggio dell’Albero di Natale 2025 in Piazza Garibaldi, che verrà addobbato nei prossimi giorni per la tradizionale accensione l’8 dicembre. L’albero è un abete rosso alto 15 metri, donato alla città di Parma dal Comune di Cavalese (Trento). La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: L8217albero Natale 232 Piazza