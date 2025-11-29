L’albero di Natale è in piazza Garibaldi
Si sono concluse positivamente le operazioni di montaggio dell’Albero di Natale 2025 in Piazza Garibaldi, che verrà addobbato nei prossimi giorni per la tradizionale accensione l’8 dicembre. L’albero è un abete rosso alto 15 metri, donato alla città di Parma dal Comune di Cavalese (Trento). La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
