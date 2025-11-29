L' albero di Natale di papa Leone arriva dalla nostra terra

Trentotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva dalla nostra terra l’abete rosso scelto come albero di Natale per papa Leone XIV nella piazza abbracciata dal colonnato della Basilica di San Pietro, in Vaticano. Più precisamente dalla Val d’Ultimo, in Alto Adige.Lo scorso anno, per l’ultimo Natale del compianto papa Francesco, l’albero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

